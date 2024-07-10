Создан Оргкомитет в связи с III Играми СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Создан Организационный комитет в связи с III Играми СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане.

Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

"На внеочередном заседании Совета по физической культуре и спорту участников «Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств» от 20 декабря 2021 года было принято решение о проведении в 2025 году в Азербайджане III Игр СНГ.

Проведение Азербайджаном такого значимого спортивного мероприятия, как Игры СНГ, окажет позитивное влияние на дальнейшее укрепление его растущего авторитета как спортивной страны, организацию в дальнейшем столь важных проектов в нашей республике на высоком уровне.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения достойного проведения в 2025 году в Азербайджане III Игр СНГ постановляю:

1.Создать Организационный комитет по проведению в октябре 2025 года в Азербайджане III Игр СНГ в следующем составе:

председатель Организационного комитета

министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета:

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями

заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

заместитель директора Международного аэропорта Гейдар Алиев

заместитель председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание»

заместитель председателя Открытого акционерного общества «Азеришыг»

заместитель генерального директора Производственного объединения «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

вице-президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи»

вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

генеральный директор телевизионного канала CBC Sport

глава Исполнительной власти Огузского района

заместитель главы Исполнительной власти Бардинского района

заместитель главы Исполнительной власти города Гянджа

заместитель главы Исполнительной власти Геранбойского района

заместитель главы Исполнительной власти Гёйгельского района

заместитель главы Исполнительной власти Исмаиллинского района

заместитель главы Исполнительной власти Газахского района

заместитель главы Исполнительной власти Габалинского района

заместитель главы Исполнительной власти города Мингячевир

заместитель главы Исполнительной власти города Нафталан

заместитель главы Исполнительной власти города Шеки

заместитель главы Исполнительной власти Шамкирского района

заместитель главы Исполнительной власти Тертерского района

заместитель главы Исполнительной власти Товузского района

заместитель главы Исполнительной власти города Евлах.

2.Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики совместно с соответствующими местными органами исполнительной власти подготовить и представить Организационному комитету план специальных мероприятий по проведению III Игр СНГ.

3.Организационному комитету решить необходимые вопросы, связанные с проведением в 2025 году в Азербайджане III Игр СНГ.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.