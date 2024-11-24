Президент Байден поблагодарил Азербайджан за успешное проведение COP29

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден выразил признательность Азербайджану за успешную организацию COP29, сообщает Trend.

«Я поздравляю стороны и председателя COP29 с достижением этого важного результата. Хотя впереди нас ждет значительная работа по выполнению климатических целей, сегодняшний успех – это значительный шаг в правильном направлении. От имени американского народа и будущих поколений мы обязаны ускорить наши усилия, чтобы обеспечить более чистую, безопасную и здоровую планету», – говорится в заявлении президента Байдена.

Он также отметил, что COP29 стал платформой для достижения еще одного исторического консенсуса.

«В ходе конференции страны договорились об амбициозной цели международного финансирования климатических инициатив к 2035 году. Это позволит мобилизовать жизненно важные финансовые ресурсы из всех возможных источников, необходимых развивающимся странам для ускорения перехода к экологически чистой и устойчивой экономике», – подчеркнул президент Байден.