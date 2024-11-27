Состоялся суд над киберпреступниками, незаконно заполучившими персональные данные граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Службе государственной безопасности Азербайджана проведено расследование по уголовному делу в отношении лиц, завладевших персональными данными граждан посредством кибератак на базы данных e-health.gov.az Министерства здравоохранения, miq.edu.az Министерства науки и образования и другие базы данных.

Расследование по данному уголовному делу было завершено и собранные материалы вместе с обвинительным заключением были переданы в суд, сообщает в среду Trend.

22 ноября этого года в Хазарском районном суде города Баку состоялось подготовительное заседание по делу.

Стало известно, что обвиняемые по статьям 271.3, 272.3 и 273-1. 4. 2 Уголовного кодекса АР Дуньямалиев Джавид Ильгар оглу и Джалилов Джалил Гусейн оглу после незаконного проникновения в e-health.gov.az, miq.edu.az и другие базы данных перевели персональные данные граждан Азербайджана на находящиеся в их распоряжении специальные серверы.

Затем они пытались осуществить продажу этих данных через анонимные страницы, созданные в Telegram и других социальных сетях.

В рекламных роликах, созданных с целью привлечения интереса, группа размещала персональные данные различных известных лиц и заявляла о возможности продать персональные данные любого гражданина.

Деятельность злоумышленников была раскрыта, доступ к собранной ими персональной информации и соответствующим информационным системам заблокирован.

Следующий судебный процесс состоится 13 декабря.

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