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Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме

Политика Материалы 6 декабря 2024 23:05 (UTC +04:00)
Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
Фото: МИД Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - 6 декабря в Бахрейне начал работу «20-й Саммит по безопасности – Манамский диалоговый форум». В форуме принимают участие дипломаты, представители силовых и военных структур из около 50 стран мира.

Как передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министерство иностранных дел страны на форуме представляет заместитель министра Ялчин Рафиев.

Ялчин Рафиев принял участие в панельных дискуссиях, проводимых в рамках Форума, в том числе в качестве докладчика в дискуссиях на тему «Энергетическое партнёрство на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», организованных программой «Молодые лидеры».

Также в рамках форума запланировано проведение Рафиевым ряда двусторонних встреч.

Форум продлится до 8 декабря.

Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
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