Проведен третий раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - 9 декабря в Эр-Рияде состоялся третий раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а делегацию Саудовской Аравии – заместитель министра иностранных дел Валид аль-Хурейджи.

На встрече обсуждались укрепление связей между двумя странами, нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Было отмечено, что климатическая конференция СОР29, которую Азербайджан принял в ноябре этого года, открыла новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами.

На встрече был проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных организаций, достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки.

Саудовская сторона была подробно проинформирована об обстановке в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для установления устойчивого мира, о минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях, а также о проводимых там строительно-восстановительных работах.

На встрече было подчеркнуто наличие широкого потенциала для развития сотрудничества в области туризма, "зеленой" энергии и инвестиций.

В ходе политических консультаций состоялось обсуждение региональных и международных вопросов, а также других тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита Я.Рафиев встретился с заместителем министра энергетики Королевства Саудовская Аравия по вопросам устойчивости и изменения климата Халидом аль-Мехаидом.

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