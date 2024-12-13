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Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия

Политика Материалы 13 декабря 2024 17:04 (UTC +04:00)
Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия
Фото: ИИ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Владельцы дипломатических, специальных и служебных паспортов взаимно освобождены от краткосрочных виз между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.

Как сообщает в пятницу Trend, Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз".

Отметим, что меморандум был подписан 27 сентября 2024 года в городе Нью-Йорк.

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