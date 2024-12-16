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Глава МИД Азербайджана обсудил с секретарем Святого Престола по связям с государствами вопросы региональной и международной безопасности

Политика Материалы 16 декабря 2024 14:02 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана обсудил с секретарем Святого Престола по связям с государствами вопросы региональной и международной безопасности
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлахер провели встречу в расширенном составе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества, вопросы региональной и международной безопасности.

"Стороны подчеркнули важность совместных усилий и инициатив, направленных на продвижение мультикультурализма и межрелигиозного диалога в мире",- отмечается в публикации ведомства.

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