Применение современных технологий в профподготовке судей и прокуроров имеет особое значение - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Применение современных технологий в профессиональной подготовке судей и прокуроров имеет особое значение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на проходящей в Баку международной конференции "Транснациональные аспекты в правовых отношениях: современные вызовы и цели".

По его словам, на международной конференции запланировано обсуждение таких вопросов, как повышение эффективности процесса восстановления активов, борьба с экологическими правонарушениями, гражданско-правовая защита жертв транснациональных правонарушений, развитие законодательной базы тюркоязычных стран в области коммерческого права.

К.Алиев также отметил, что большое значение имеет изучение опыта братских стран в этой сфере, обмен своим положительным опытом.

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