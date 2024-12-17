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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)

Политика Материалы 17 декабря 2024 15:36 (UTC +04:00)
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - 17 декабря парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с официальным визитом в столицу Турецкой Республики Анкару.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Эсенбога в Анкаре делегацию встретили руководитель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие официальные лица.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках визита примет участие в ряде встреч и мероприятий.

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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)
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