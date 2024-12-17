Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Турцию с официальным визитом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 декабря парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с официальным визитом в столицу Турецкой Республики Анкару.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Эсенбога в Анкаре делегацию встретили руководитель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие официальные лица.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках визита примет участие в ряде встреч и мероприятий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!