В Азербайджане с аптечными организациями, заявившими о намерении участвовать в ОМС, будет заключен договор

БАКУ /Trend/ - Аптечные организации будут иметь право на участие в обязательном медицинском страховании.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке к закону "О медицинском страховании", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, с аптечными организациями, заявившими о своем намерении участвовать в обязательном медицинском страховании, будет заключен договор в соответствии с законом.

Отпуск аптечными организациями застрахованным лицам лекарственных средств, применяемых в амбулаторных условиях, будет разрешен только на основании рецепта, переданного в базу данных ОМС (электронный информационный ресурс).

К числу прав застрахованных по обязательному медицинскому страхованию относятся - выбор аптечной организации и требование о предоставлении лекарственных средств, включенных в список, требование от аптечной организации данных о цене отпускаемых лекарственных средств, размере условной компенсации и иных сведениях в соответствии с законом "О лекарственных средствах", в том числе требование от аптечной организации возмещения ущерба, причиненного по вине аптечной организации.

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