Президент Ильхам Алиев наградил ряд спортсменов и специалистов в области спорта - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев наградил ряд спортсменов и специалистов в области спорта за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению главы государства за заслуги в развитии спорта в Азербайджане были награждены нижеприведенные лица:

"Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"

Багиров Натиг Надир оглу

Буньяталиев Рауф Али-Гейдар оглу

Гурбанов Джаваншир Кязым оглу

Садыгов Садыг Асаф оглу

Медалью "Терегги"

Аббасова Зяргялям Мястан гызы

Абдуллаев Васиф Ислам оглу

Джафаров Играр Иса оглу

Алиев Фархад Вагиф оглу

Мамедов Муса Салех оглу

Мамедов Айдын Ага-Али оглу

Мусаев Насими Гусейн оглу

Расуллу Рашад Фархад оглу

Тахиров Тахир Сахибджан оглу

Вердиев Вугар Мурват оглу.

За особые заслуги и высокий профессионализм в развитии спорта в Азербайджане почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено следующим лицам:

Абдуллаев Нариман Садых оглу

Умудов Ровшан Агагусейн оглу.

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане следующие лица получили персональную стипендию Президента Азербайджанской Республики:

Гараев Фаиг Али оглу

Гиясов Мирага Шахбудаг оглу

Тагиев Рамиз Джахангир оглу.