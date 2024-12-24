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Президент Ильхам Алиев: Все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано

Политика Материалы 24 декабря 2024 14:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Наши спортсмены всегда радуют азербайджанский народ своими победами. Конечно, все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано. Потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении очень открытая, однозначная и проводится на протяжении многих лет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Отметив, что спорт является неотъемлемой частью жизни нашего общества, глава государства заявил, что фактор спорта имеет очень большое значение, особенно в воспитании молодого поколения и привитии ему патриотических чувств.

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