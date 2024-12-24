Президент Ильхам Алиев: Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы

БАКУ/Trend/ - Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Глава государства отметил, что будет обновлена городская инфраструктура, полностью обновлен городской транспорт, проведена реставрация исторических зданий и реализованы другие инфраструктурные проекты, чтобы наш древний город Гянджа, родина Низами, представил свою красоту, в то же время исторический и современный облик всему пространству СНГ и более широкой географии.