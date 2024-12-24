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Президент Ильхам Алиев: Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы

Политика Материалы 24 декабря 2024 15:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Глава государства отметил, что будет обновлена городская инфраструктура, полностью обновлен городской транспорт, проведена реставрация исторических зданий и реализованы другие инфраструктурные проекты, чтобы наш древний город Гянджа, родина Низами, представил свою красоту, в то же время исторический и современный облик всему пространству СНГ и более широкой географии.

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