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Президент Ильхам Алиев: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире

Политика Материалы 24 декабря 2024 15:11 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях жизнь обустраивается заново, с нуля. Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

"На большой географии, на территории площадью 15-16 тысяч квадратных километров, которую Армения полностью уничтожила, строится новая жизнь – современная, красивая, комфортная", - добавил глава государства.

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