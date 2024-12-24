Президент Ильхам Алиев: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях жизнь обустраивается заново, с нуля. Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

"На большой географии, на территории площадью 15-16 тысяч квадратных километров, которую Армения полностью уничтожила, строится новая жизнь – современная, красивая, комфортная", - добавил глава государства.