Сербия разделяет горе Азербайджана - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Известие о человеческих жертвах в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау в Казахстане глубоко потрясло и огорчило.

Об этом говорится в публикации министра иностранных дел Сербии Марко Джурича в аккаунте в "X", сообщает Trend.

"Выражаю самые искренние соболезнования министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, семьям погибших и азербайджанскому народу. Сербия разделяет ваше горе в это болезненное время", - сказал он.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

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