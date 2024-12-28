Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - В продолжение телефонного разговора глав Азербайджана и России 28 декабря 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким погибших и азербайджанскому народу в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный.

В свою очередь министр Джейхун Байрамов пожелал упокоения душам погибших, а пострадавшим - исцеления. Он подчеркнул, что предварительный осмотр самолета, наличие многочисленных отверстий в фюзеляже, свидетельства бортпроводников и пассажиров указывают на факт крушения самолета в результате вмешательства физического и технического характера.

Министр довел до внимания российской стороны ожидания азербайджанской стороны относительно завершения работ по расследованию причин аварии с участием делегации международных экспертов, серьезному и всестороннему выявлению и обнародованию причин аварии в короткие сроки.

Наряду с этим, была отмечена важность проведения начатого следствия в условиях полной прозрачности и регулярного информирования общественности.

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