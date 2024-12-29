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Генпрокурор Азербайджана и председатель Следственного комитета РФ обсудили ход расследования крушения самолета AZAL

Политика Материалы 29 декабря 2024 12:25 (UTC +04:00)
Генпрокурор Азербайджана и председатель Следственного комитета РФ обсудили ход расследования крушения самолета AZAL
Фото: Скриншот с видео

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Алиевым, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Следственный комитет.

Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в районе города Актау Республики Казахстан. На его борту находились граждане двух стран, а также Республики Казахстан и Кыргызстана. Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан.

Бастрыкин заверил, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой. Он добавил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.

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