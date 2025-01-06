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Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу со стороны ВС Армении

Политика Материалы 6 января 2025 12:33 (UTC +04:00)
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу со стороны ВС Армении
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 5 января с 22:00 по 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённых пунктов Дыг и Ханазах Горисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённых пунктов Забух и Джагазур Лачинского района.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Сообщаем, что в последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали позиции Азербайджанской Армии, и все эти случаи были соответственно зафиксированы", - говорится в информации ведомства.

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