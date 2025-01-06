Президент Ильхам Алиев: Мы требуем наказания виновных в крушении самолета

БАКУ /Trend/ - Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау – ред.), лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

Отметив, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков, глава государства сказал: «Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней».