Для тех, кто не может прийти на участки, будут организованы мобильные урны для голосования - Мазахир Панахов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Для тех, кто по объективным причинам не может прийти на участки в связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами, будут организованы мобильные урны для голосования.

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.

Председатель ЦИК заявил, что это требование Избирательного кодекса.

"Граждане, которые не могут прийти на участки, должны своевременно обратиться в участковую избирательную комиссию, как это предусмотрено Избирательным кодексом. На участках будут организованы мобильные урны. Они будут предоставляться в соответствии с требованиями Избирательного кодекса при участии членов комиссии и представителей СМИ, представляющих три стороны

Кроме того, по словам М.Панахова, на участках установлены пандусы для удобства маломобильных граждан. "Мы делаем все, чтобы эти люди чувствовали себя полноправными членами общества", — добавил председатель ЦИК.

Напомним, что муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 29 января.

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