На 1000 избирательных участках будут установлены веб-камеры - ЦИК Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На 1000 избирательных участках будут установлены веб-камеры.

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.

"Особое внимание хочу уделить практике использования веб-камер. Это уже международный опыт Азербайджана, и у нас есть авторские права на эту технологию. На муниципальных выборах веб-камеры будут установлены на 1000 участках", — сказал он.

Председатель ЦИК отметил, что выбор избирательных участков для установки камер был основан на принципе охвата всей территории Азербайджана. Веб-камеры будут работать непрерывно, начиная с подготовки участков до их открытия, включая период до 8:00 утра, и продолжат свою работу до завершения всех процессов после закрытия участка.

"Изображения, передаваемые через веб-камеры, соответствуют современным стандартам. Всё будет видно ясно и чётко. Это позволяет обеспечить максимальную прозрачность выборов", — подчеркнул председатель ЦИК.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января.

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