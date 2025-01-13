Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Стала известна дата визита главы МИД Грузии в Азербайджан

Политика Материалы 13 января 2025 15:59 (UTC +04:00)
Стала известна дата визита главы МИД Грузии в Азербайджан
Фото: МИД Грузии

Читайте Trend в

Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит с визитом Азербайджан 16 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках визита Мака Бочоришвили проведет ряд встреч в Баку.

Согласно информации, на этих встречах в центре внимания будут перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, текущие процессы в мире и регионе.

Грузинский министр также примет участие в 10-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости