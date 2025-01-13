Стала известна дата визита главы МИД Грузии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит с визитом Азербайджан 16 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках визита Мака Бочоришвили проведет ряд встреч в Баку.

Согласно информации, на этих встречах в центре внимания будут перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, текущие процессы в мире и регионе.

Грузинский министр также примет участие в 10-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

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