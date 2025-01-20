Глава ЦИК Азербайджана назвал число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане зарегистрированы 16 096 кандидатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Он отметил, что должны быть избраны 8071 член муниципалитетов.

"В этом году на освобожденных от оккупации территориях не будут проводиться муниципальные выборы. Но считаю, что следующие муниципальные выборы пройдут уже на всей территории Азербайджана. Из 26 действующих в стране политических партий 23 участвуют в этих выборах", - сказал председатель ЦИК

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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