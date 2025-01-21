БИГ провела панельную сессию на тему истории и современного состояния французского колониализма в Реюньоне" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ), состоялась панельная сессия "История и современное состояние французского колониализма в Реюньоне", посвященная острову Реюньон, который находится под колониальным правлением Франции.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе панельной сессии выступили представители народа Реюньона, борющегося за независимость, а также руководители организаций, осуществляющих антиколониальную деятельность, эксперты и исследователи по деколонизации.

Глава организации за независимость "Ka Ubuntu" Ромаин Катамбара заявил, что возглавляемая им организация борется за независимость колоний в Африке.

"Важнейшим моментом для нас является освобождение от формальной "независимости" и обретение реальной, а также эффективная борьба с империализмом. Наше присутствие здесь важно с точки зрения борьбы против Франции. Франция создает напряженность в странах, которые она держит под колониальным контролем. Панафриканское движение - это движение, которое позволило африканским народам обрести независимость. Реюньон стремится освободиться от господства западного империализма, войдя в число независимых мировых государств. Наша страна сейчас является государством, служащим сохранению влияния и мощи Франции", - сказал он.

Член движения "CSUM Kollektiv Stop Uwambushu" Майотты Фатима Мзе Саид отметила, что население Реюньона не считается ни реюньонцами, ни французами.

"Необходимо бороться с неоколониальной системой. Мы должны объединиться и бороться за восстановление нашего достоинства", - добавила она.

Член организации "Ka Ubuntu" Бенжамин Клемен подчеркнул, что Франция проявляет бесчеловечное отношение к народу Реюньона.

"Женщинам проводили операции, ложно утверждая, что это необходимо для их здоровья. Однако у них забирали детей из утробы и отправляли в разные места. Также изменяли их имена, фамилии и места рождения. Таким образом, эти дети полностью теряли связь со своими семьями. Тысячи детей были насильственно разлучены со своими семьями", - добавил он.

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