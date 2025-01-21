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Масуд Пезешкиан встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана

Политика Материалы 21 января 2025 20:54 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем совместной комиссии Шахином Мустафаевым. Делегация находится с визитом в Иране с целью участия в 16-м заседании совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Как сообщает Trend, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития азербайджано-иранских отношений, в том числе подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества и реализуемых совместных проектов в экономике, транспорте, энергетике, торговле, инвестиционной и гуманитарной сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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