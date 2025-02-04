Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)

Политика Материалы 4 февраля 2025 20:27 (UTC +04:00)
Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Удар ПВО перебил гидравлику самолета AZAL, который потерпел крушение 25 декабря 2024 года близ Актау.

Как сообщает во вторник Trend, об этом свидетельствуют данные, приведенные в предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы, опубликованном министерством транспорта Казахстана.

В отчете представлены снимки о предварительных причинах аварии борта AZAL, на которых четко видны перебитые осколками ПВО гидравлические системы.

Именно из-за этого борт потерял рулевое управление, и экипаж, регулируя тягу двигателей, пытался дотянуть до Актау. Этот манёвр оставался единственной возможностью хоть частично контролировать повреждённый самолёт.

Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)
Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)
Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)
Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)
Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)
Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)
Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)
Удар ПВО перебил гидравлику самолета Azerbaijan Airlines (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости