Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Днем 5 февраля зафиксировано движение 1 гражданского автомобиля типа УАЗ и 3 автомобилей типа джип в направлении села Парюр-Севак, расположенного напротив района Садарак Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как сообщает Trend, после того, как на позиции армянских вооруженных сил въехали автомобили с флагами Международного комитета Красного Креста и Евросоюза, вышедшие из автомобилей лица вели наблюдение за местностью.

Еще один аналогичный инцидент произошел около 12:00 в направлении населенного пункта Бурун Горусского района, расположенного напротив Кельбаджарского района.

Установлено, что к позициям вооруженных сил Армении прибыли 1 военный автомобиль марки УАЗ и 2 автомобиля марки Land-Cruiser-LX с флагом ЕС.

Во время обоих инцидентов действия делегации Миссии наблюдателей Европейского союза в этом районе фиксировались техническими средствами наблюдения.