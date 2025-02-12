Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Шейх Мохамуд выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Trend, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Добро пожаловать, господин Президент, в Азербайджан.

Я очень рад, что Вы приняли мое приглашение и совершаете официальный визит в нашу страну. Это исторический визит. Это первый визит в истории двусторонних отношений между нашими странами. Уверен, что он откроет новую страницу в тесных дружественных отношениях между нашими странами.

Сегодня во время нашей встречи с Президентом мы уже обсудили достаточно большое количество вопросов, представляющих взаимный интерес. Я продолжу наши обсуждения сегодня с участием членов делегации. Подписанные сегодня документы отчетливо демонстрируют наше взаимное стремление развивать двусторонние связи в различных областях. Уверен, что все подписанные сегодня в Баку соглашения будут реализованы и поднимут наши отношения на более высокий уровень.

Мы широко обсудили геополитическую ситуацию в наших регионах и вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, и еще раз подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета наших стран, а также нашу общую позицию в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Конечно, политическая стабильность в каждой стране является основным условием для развития. Я проинформировал господина Президента о трудных временах, которые пережил Азербайджан в 1990-х годах и в начале этого века вплоть до освобождения наших международно признанных территорий от армянской оккупации.

Я также поделился нашим опытом привлечения инвестиций и создания положительной деловой среды в Азербайджане. Среди тех сфер, которые мы обсудили и будем продолжать обсуждать, я считаю, одной из самых важных является сфера образования. Сегодня у нас уже есть первые достижения в этой области. Несколько студентов из Сомали учатся в Азербайджане по стипендии имени Гейдара Алиева. И соглашение, которое было подписано сегодня, позволит нам увеличить их число, сначала до десяти студентов, а затем еще больше. Таким образом, в наших университетах, конечно, будет возможность получить доступ к современным образовательным программам, которые будут полезны для экономического развития Сомали.

Мы также обсудили инвестиционные возможности в Сомали. Как вы знаете, до визита господина Президента, неделю назад, большая делегация из Азербайджана посетила Сомали – в основном для подготовки визита и для выработки путей укрепления экономических, политических и культурных связей в будущем. Считаю, что этот процесс должен быть продолжен.

По результатам официального визита Президента, думаю, нам нужно отправить еще одну команду в Сомали с конкретными целями и задачами, чтобы выявить области для инвестиций и также уточнить конкретные проекты, в которые могут быть вложены азербайджанские инвестиции и которые могут быть полезными. Это – инфраструктура, портовая инфраструктура, сельское хозяйство. Президент проинформировал меня об огромном потенциале. В сфере сельского хозяйства – я также проинформировал его о наших целях по созданию самодостаточного аграрного сектора в Азербайджане. Думаю, что мы можем создать значительную синергию в этой области.

Оборона – одна из важных областей нашего сотрудничества. Сегодня был подписан документ, и завтра Президент ознакомится с некоторыми элементами оборонных возможностей Азербайджана, а также с оборонной промышленностью. Во время сегодняшней встречи с делегациями мы обязательно обсудим эти возможности. Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности, производя многие из необходимых нам образцов оборонного оборудования, а также становясь важным экспортером современного оборонного оборудования в десятки стран. Также и обучение, потому что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция продемонстрировали высокий профессионализм наших военнослужащих. В условиях очень сложного географического ландшафта, в ограниченные сроки, преодолев шесть или семь линий обороны, укрепленных различной инженерной оборонной инфраструктурой, они сумели освободить нашу территорию, которая почти 30 лет находилась под оккупацией, полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Завтра господину Президенту также будут представлены показательные выступления наших сил специального назначения. Таким образом, я считаю, что сотрудничество в области обороны, обучение, а также возможное совместное производство оборонительного оборудования и его поставки из Азербайджана в Сомали должны быть одними из важных направлений нашего сотрудничества.

Я также хотел бы подчеркнуть важность сотрудничества в сфере государственных услуг. Одно из подписанных сегодня соглашений охватывает именно эту сферу. Система государственных услуг ASAN, которая успешно функционирует в Азербайджане, получила множество международных наград, и самой важной из них является признательность азербайджанского народа. Потому что уровень одобрения услуг ASAN в Азербайджане близок к ста процентам. Это действительно демонстрирует, что это служба для людей, которая облегчает их жизнь. Я знаю, что в программе Президента также предусмотрено посещение одного из центров ASAN. Если Вы решите и если Вам понравится, мы можем создать подобную систему в Вашей стране.

И, конечно, важной частью нашего партнерства является взаимная поддержка в международных институтах. Я знаю, что наши министры иностранных дел встречались много раз и обсуждали этот вопрос. Мы обязательно продолжим поддерживать друг друга в Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях, потому что это очень важно для обеих стран, чтобы у нас были партнеры и друзья, на которых можно положиться.

Еще раз добро пожаловать в Азербайджан, господин Президент, желаю Вам приятного пребывания.

Затем с заявлением выступил Президент Сомали.