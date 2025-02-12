Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Шейх Мохамуд выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд выступили с заявлениями для прессы.
Как сообщает Trend, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Заявление Президента Ильхама Алиева
- Уважаемый господин Президент.
Уважаемые гости.
Дамы и господа.
Добро пожаловать, господин Президент, в Азербайджан.
Я очень рад, что Вы приняли мое приглашение и совершаете официальный визит в нашу страну. Это исторический визит. Это первый визит в истории двусторонних отношений между нашими странами. Уверен, что он откроет новую страницу в тесных дружественных отношениях между нашими странами.
Сегодня во время нашей встречи с Президентом мы уже обсудили достаточно большое количество вопросов, представляющих взаимный интерес. Я продолжу наши обсуждения сегодня с участием членов делегации. Подписанные сегодня документы отчетливо демонстрируют наше взаимное стремление развивать двусторонние связи в различных областях. Уверен, что все подписанные сегодня в Баку соглашения будут реализованы и поднимут наши отношения на более высокий уровень.
Мы широко обсудили геополитическую ситуацию в наших регионах и вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, и еще раз подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета наших стран, а также нашу общую позицию в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Конечно, политическая стабильность в каждой стране является основным условием для развития. Я проинформировал господина Президента о трудных временах, которые пережил Азербайджан в 1990-х годах и в начале этого века вплоть до освобождения наших международно признанных территорий от армянской оккупации.
Я также поделился нашим опытом привлечения инвестиций и создания положительной деловой среды в Азербайджане. Среди тех сфер, которые мы обсудили и будем продолжать обсуждать, я считаю, одной из самых важных является сфера образования. Сегодня у нас уже есть первые достижения в этой области. Несколько студентов из Сомали учатся в Азербайджане по стипендии имени Гейдара Алиева. И соглашение, которое было подписано сегодня, позволит нам увеличить их число, сначала до десяти студентов, а затем еще больше. Таким образом, в наших университетах, конечно, будет возможность получить доступ к современным образовательным программам, которые будут полезны для экономического развития Сомали.
Мы также обсудили инвестиционные возможности в Сомали. Как вы знаете, до визита господина Президента, неделю назад, большая делегация из Азербайджана посетила Сомали – в основном для подготовки визита и для выработки путей укрепления экономических, политических и культурных связей в будущем. Считаю, что этот процесс должен быть продолжен.
По результатам официального визита Президента, думаю, нам нужно отправить еще одну команду в Сомали с конкретными целями и задачами, чтобы выявить области для инвестиций и также уточнить конкретные проекты, в которые могут быть вложены азербайджанские инвестиции и которые могут быть полезными. Это – инфраструктура, портовая инфраструктура, сельское хозяйство. Президент проинформировал меня об огромном потенциале. В сфере сельского хозяйства – я также проинформировал его о наших целях по созданию самодостаточного аграрного сектора в Азербайджане. Думаю, что мы можем создать значительную синергию в этой области.
Оборона – одна из важных областей нашего сотрудничества. Сегодня был подписан документ, и завтра Президент ознакомится с некоторыми элементами оборонных возможностей Азербайджана, а также с оборонной промышленностью. Во время сегодняшней встречи с делегациями мы обязательно обсудим эти возможности. Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности, производя многие из необходимых нам образцов оборонного оборудования, а также становясь важным экспортером современного оборонного оборудования в десятки стран. Также и обучение, потому что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция продемонстрировали высокий профессионализм наших военнослужащих. В условиях очень сложного географического ландшафта, в ограниченные сроки, преодолев шесть или семь линий обороны, укрепленных различной инженерной оборонной инфраструктурой, они сумели освободить нашу территорию, которая почти 30 лет находилась под оккупацией, полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Завтра господину Президенту также будут представлены показательные выступления наших сил специального назначения. Таким образом, я считаю, что сотрудничество в области обороны, обучение, а также возможное совместное производство оборонительного оборудования и его поставки из Азербайджана в Сомали должны быть одними из важных направлений нашего сотрудничества.
Я также хотел бы подчеркнуть важность сотрудничества в сфере государственных услуг. Одно из подписанных сегодня соглашений охватывает именно эту сферу. Система государственных услуг ASAN, которая успешно функционирует в Азербайджане, получила множество международных наград, и самой важной из них является признательность азербайджанского народа. Потому что уровень одобрения услуг ASAN в Азербайджане близок к ста процентам. Это действительно демонстрирует, что это служба для людей, которая облегчает их жизнь. Я знаю, что в программе Президента также предусмотрено посещение одного из центров ASAN. Если Вы решите и если Вам понравится, мы можем создать подобную систему в Вашей стране.
И, конечно, важной частью нашего партнерства является взаимная поддержка в международных институтах. Я знаю, что наши министры иностранных дел встречались много раз и обсуждали этот вопрос. Мы обязательно продолжим поддерживать друг друга в Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях, потому что это очень важно для обеих стран, чтобы у нас были партнеры и друзья, на которых можно положиться.
Еще раз добро пожаловать в Азербайджан, господин Президент, желаю Вам приятного пребывания.
Затем с заявлением выступил Президент Сомали.
- Благодарю, спасибо Вам большое, господин Президент. Для меня действительно большая честь посетить Азербайджан впервые за всю историю наших отношений, стать первым Президентом Сомали, посетившим Азербайджан.
Я чувствую себя очень польщенным; для меня это и честь, и привилегия быть здесь, в Баку – столице братского Азербайджана, чтобы провести значимую беседу с моим уважаемым братом и другом Президентом Ильхамом Алиевым. Выражаю благодарность Его превосходительству за теплый прием и гостеприимство. По моему мнению, а также по мнению моей делегации, наша встреча сегодня была весьма продуктивной и знаменует собой начало новой эпохи в отношениях между Сомали и Азербайджаном.
Этот визит — не просто дипломатическое взаимодействие. На самом деле, это начало значимого и стратегического альянса и партнерства между нашими двумя братскими странами. Сомали и Азербайджан разделяют общую цель по развитию, безопасности и процветанию. Сегодня мы подтвердили нашу приверженность углублению сотрудничества между ключевыми субъектами. Я также хотел бы воздать должное азербайджанскому народу за защиту своего суверенитета и территориальной целостности.
У нас произошло много схожего за последние три десятилетия. Особенно в 1990-х годах, когда Азербайджан столкнулся с трудностями, и Сомали тоже прошел через эти трудности. К счастью, благодарю Всевышнего, азербайджанский народ сумел преодолеть их и стать стабильной и процветающей страной в этом регионе мира.
Мы хотели бы, чтобы Азербайджан поделился своим опытом, и готовы учиться на вашем практическом опыте. Все виды сотрудничества, о которых Вы упомянули, господин Президент, очень полезны для Сомали, для нас обоих, и особенно для Сомали. Сомали — страна, находящаяся в переходном периоде от трудной эпохи к очень светлому будущему. Сомали — богатая ресурсами страна, но обстоятельства не дали ей возможность процветать. Я верю, что с такими хорошими партнерами, как Азербайджан, наш потенциал будет очень видимым и предсказуемым. Предсказуемая политика и предсказуемые стратегии развития — это еще одна ключевая область, в которой мы можем учиться у Азербайджана.
Соглашения, которые мы сегодня подписали, предоставляют структурную основу для использования опыта Азербайджана, открывая новые возможности для наших двух стран и народов. Помимо этих соглашений, наше сегодняшнее сотрудничество закладывает основу для прочных экономических и дипломатических отношений между двумя странами. Сомали высоко ценит лидерство Азербайджана в области энергетики, инфраструктуры, безопасности и образования – тех областях, в которых мы можем извлечь значительную выгоду от обмена знаниями и инвестиционного партнерства с Азербайджаном.
Точно так же Азербайджан может рассматривать Сомали как выход на растущие рынки Африки, особенно в области торговли и логистики. Стратегическое расположение Сомали с выходом в Индийский океан и Красное море является ценным стратегическим преимуществом, что позволит нашим странам разделить и изучить экономические выгоды.
Господин Президент, сегодня – это только начало. Сомали и Азербайджан разделяют не только видение экономического роста и безопасности. Мы разделяем дух устойчивости, решимости и амбиции создать лучшее будущее для наших народов.
Ваше превосходительство, господин Президент, я с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления наших связей через обмен делегациями, через обмен товарами. Сомалийские технические группы готовы многократно посещать Азербайджан и представлять правительству Азербайджана, частному сектору Азербайджана существующие и возникающие возможности в Сомали.
Еще раз, господин Президент, благодарю Вас, правительство Азербайджана за теплое гостеприимство и желаю еще более крепкого, надежного будущего для наших двух стран.
Мы надеемся приветствовать Вас в будущем в Сомали, иншаллах.
И я благодарю Вас, господин Президент.