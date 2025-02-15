Марко Рубио обсудил с Хаканом Фиданом совместные усилия по поддержанию мира на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались отношения между США и Турцией, общие интересы в регионе и пути дальнейшего укрепления растущей двусторонней торговли.

На встрече была подчеркнута необходимость тесного сотрудничества для поддержки стабильной и единой Сирии, которая не представляет угрозы для США, Турции или региона. Стороны также отметили лидерство Турции в Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ, совместные усилия по поддержанию справедливого и прочного мира на Южном Кавказе и общие цели, такие как завершение украинского кризиса.