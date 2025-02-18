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Избраны вице-президенты Национального олимпийского комитета Азербайджана

Политика Материалы 18 февраля 2025 13:23 (UTC +04:00)
Избраны вице-президенты Национального олимпийского комитета Азербайджана
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 18 февраля состоялось первое заседание Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета (НОК) в новом составе после lX отчетно-выборной Генеральной ассамблеи структуры.

Как сообщает Trend, на заседании Азер Алиев был избран генеральным секретарем Национального олимпийского комитета, Чингиз Гусейнзаде - вице-президентом и руководителем Исполнительного аппарата, Земфира Мефтахетдинова и Фарид Мансуров - другими вице-президентами НОК.

Ч. Гусейнзаде поздравил новых избранных членов Исполнительного комитета, пожелал им успехов в деятельности спортивного и олимпийского движений нашей страны.

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