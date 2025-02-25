Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа принял Лейлу Алиеву и Арзу Алиеву (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа принял делегацию Фонда Гейдара Алиева, находящуюся с визитом в Королевстве Бахрейн.

Как сообщает Trend, на встрече с Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой были обсуждены существующие связи, отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, проекты по расширению этих связей, а также международные проекты Фонда Гейдара Алиева.

Лейла Алиева передала Королю Хамаду ибн Исе Аль Халифе искренние приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и еще раз – приглашение посетить нашу страну.

Особо отметив авторитет Азербайджана и Президента Ильхама Алиева в регионе и мире, Король Хамад ибн Иса Аль Халифа высоко оценил строительно-восстановительные работы, проводимые в нашей стране.

Хамад ибн Иса Аль Халифа в очередной раз поздравил Азербайджан с успешной организацией мероприятия COP29 в Баку и особо подчеркнул, что наша страна всегда принимала международные мероприятия на высоком уровне и оказывала постоянную поддержку реализации подобных проектов.

На встрече было отмечено, что продолжающийся политический диалог между Азербайджаном и Бахрейном также придал импульс сотрудничеству в экономической и культурной сферах.

Было подчеркнуто, что представление международного арт-проекта МАМА «Мать-природа» в столице Бахрейна Манаме в течение месяца является наглядным примером тесных культурных связей между нашими странами. Бахрейн стал первой страной, которая приняла этот международный проект после его презентации в Центре Гейдара Алиева в Баку в 2024 году. Отмечено, что культурные проекты внесут вклад в дальнейшее расширение существующих связей между Азербайджаном и Бахрейном на государственном уровне и в углубление отношений между нашими народами. В этом контексте указано на значение охватывающих различные сферы международных проектов Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

На встрече были особо отмечены гуманитарные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в других странах, в том числе деятельность Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой в проектах по развитию образования и культуры.