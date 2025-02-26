Большинство жителей, переселенных в Физули, трудоустроены - Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Большинство жителей, переселенных в Физули, трудоустроены.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов во время посещения памятника "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Процесс переселения в город Физули продолжается. Первый жилой комплекс в городе уже построен. На сегодняшний день на освобождённых территориях наибольшее число жителей – 3132 человека – проживает именно в городе Физули. В настоящее время большинство из них обеспечено работой. Следует отметить, что уровень безработицы среди населения города составляет менее 9 процентов, что свидетельствует о том, что жизнь в Физули уже возродилась.

Параллельно с этим идёт активное проектирование второго и третьего жилых кварталов. В городе полным ходом реализуются проекты по строительству Центрального парка, Музея оккупации, Парка Победы, профессионального училища, детского сада и других объектов.

Что касается сел Физулинского района, то уже начал реализовываться проект села Довлетъярлы. Мы уже начали процесс строительства. В ближайшее время начнется строительство села Пирахмедли. Надеемся, что в течение года будет готов и проект села Гараханбейли", - добавил он.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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