Главы разных государств веками называли Азербайджаном территорию нынешней Арменией

БАКУ /Trend/ - Как должен вести себя политик, обладающий в своем государстве наибольшей полнотой власти, после того, как он проиграл войну, лишился поддержки традиционных союзников и не нашел новых? Правильно. Стараться максимально обезопасить свою страну политическим путём и нормализовать отношения с соседями, прежде всего с теми, с кем недавно воевал. А что в этой ситуации делает Никол Пашинян? Пытается как можно дольше не подписывать мирный договор. И изобретает все более абсурдные придирки к Азербайджану. Недавно он изобрёл новую установку: дескать, какой ужас, президент Азербайджана называет территории Армении «Западным Азербайджаном»!

Вся проблема Пашиняна в том, что земли, на которых расположено сегодняшняя Армения, до середины XIX века именовались…Азербайджаном. Точнее, представляли собой часть большого исторического Азербайджана. Еще в XVIII веке русский офицер и представитель Российской империи в Грузии С.Д. Бурнашев писал об «… Ардибижанскихъ городахъ Эривани и Генже с ихъ землями…». И указывал далее: «К теперешнему положению тех земель, которые под именем Ардибижан разумеются, начиная с севера прилежит Грузия, то есть Царство Кахетинское и Карталинское (хотя и оныя пред сим в числе земель Ардибижанских почитались); от востока море Каспийское и провинция Гилян, от полудня [юга] область Арак, от запада Турециа [Турция]». Кстати, в своих докладах российскому царю Бурнашев писал, что на южном Кавказе расположены Азербайджан (10 ханств) и Грузия.

Петр I в своем указе от 12 июня 1724г. упоминает «Карабаг, Ганжа, Еривань, Нахичевань и прочие ардибижанские провинции».

Император Пётр II в своем указе от 1727 г. упоминает «все пространство, заключающееся между Курою и и Араксом, то есть весь Адирбижан».

А вот отрывок из указа российского императора Павла I на имя Государственной коллегии иностранных дел в 1799-м году «… в Адербайджане, области, соседней с Портой Оттоманской… владение, управляемые особыми ханами, как то Ганжинским, Эриванским, Хойским, Карабагским, Тебризским и другими…»

То есть русские цари именовали те земли, на которых расположена сегодняшняя Армения, не иначе как Азербайджаном! Да, возможно, орфография этого географического названия в русском языке на тот момент ещё не устоялась, то писали «Адребижан», то «Адербайджан», но не узнать слово «Азербайджан» трудно. И уж точно это слово никоим образом не походит на слово «Армения».

То же самое подтверждают и карты. Причём не только российские, но также британские, немецкие и т.д. Везде можно увидеть, что XVIII и в начале XIX века территории, на которых расположена сегодняшняя Армения, обозначены на картах как Азербайджан.

Это полностью соотносится с исторической правдой. Как известно до первой четверти XIX века на территории нынешнего Азербайджана и нынешней Армении располагались 10 азербайджанских ханств: Бакинское, Гянджинское, Карабахское, Эриванское, Нахчыванское…

Российская империя, которая планомерно расширяла свои территории на юг и на юго-запад, действуя где силой, где дипломатией, брала эти ханства под свой контроль (и далеко не всегда делала это мирно и добровольно). А после Туркманчайского договора, подписанного в 1828-м году, начала ещё и сколачивать здесь «христианский форпост», переселяя на земли Эриванского и Карабахского ханств этнических армян из Османской империи и Персии. Николай I даже попытался создать здесь «армянскую область». Это решение в 1840-м году пришлось отменять. Но переселенческая политика продолжалась, число живущих на азербайджанских землях армян росло, азербайджанцев с них планомерно выдавливали, и в результате в 1918-м году уже появилась возможность провозгласить на Южном Кавказе независимую Армению, которую потом превратили в Армянскую ССР в составе Советского Союза.

И точно так же, как после разделения Азербайджана по Гюлистанскому и Туркманчайскому договорам появилось необходимость в терминах «Северный Азербайджан» и «Южный Азербайджан», с появлением на карте Армении, сколоченной на землях Эриванского ханства, возникла необходимость в термине «Западный Азербайджан». До появления Армении никакой нужды в этом термине не было – это был единый исторический Азербайджан, без разделения на восточный и западный. Это, подчеркнём ещё раз, историческая правда. Та самая историческая правда, от которой власти Армении свой народ продолжают изолировать.

Это явление того же порядка, что и запрет армянским учёным работать в турецких архивах. Напомним: именно Турция одно из первых открыла доступ к своим архиву, включая весьма чувствительные периоды – первую мировую войну. Именно в Турции собран наибольшей массив документов по «армянской тематике». Но власти Армении в лице тогда ещё Сержа Саргсяна армянским учёным работать в турецких архивах запретили. Продемонстрировал тем самым, что историческая правда властям Армении не нужна, а армянский народ допускать к ней эти самые власти не намерены. Пусть лучше сидит в неведении и считает, что созданное на землях азербайджанского Ереванского ханства Армения была здесь «исторически».

Причём речь идёт не только о реакции на термин «Западный Азербайджан». Об этом говорилось уже много раз, но тем не менее напомним: в Ереване уничтожена практически вся историческая застройка, за исключением только Голубой мечети. Она слишком уж явно напоминала, что нынешняя столица Армении – это азербайджанский город. Стерли с карт практически всю историческую топонимику. Река Занга превратилась в «Раздан», Арпачай — в «Ахурян», озеро Гейча стало «Севаном»,..Армения оказалось единственной страной, где после распада СССР и на волне «декоммунизации» не стали возвращать городам и посёлкам исторические названия – именно потому, что эти названия были тюркскими. Чиновники жаловались: они-де устали придумывать новые армянские названия. Это в США могли и могут спокойно относиться к тому, что пара десятков штатов, крупнейшие реки, озёра, горы носят индейские названия, что на территории, когда-то входивший в состав Мексики, предостаточно испаноязычных топонимов, а в некогда купленной у французов Луизиане – французских. А в Армении от одного упоминания о тюркских топонимах кое-кого бросает в истерику. Несколько лет назад в Армении разразился громкий скандал: некие «обеспокоенные граждане» обнаружили в учебниках истории, что город Степанаван именуется Джалалоглу, а Спитак – Хамамлы. Начался целый вал публичных истерик – как это так, в армянском учебнике присутствует тюркская топонимика!

И сейчас Пашинян подхватил эту эстафету и возмущается почему Президент Ильхам Алиев называет Армению Западным Азербайджаном. Напомним премьер-министру Армении, что не только глава Азербайджана, но и главы других государств веками называли территорию нынешней Армении Азербайджаном или азербайджанским ханством.

Разве не справедливо было бы Пашиняну вернуть своему народу, стране исторические названия всех 2 тысяч топонимов и гидронимов, как это сделали все остальные 14 республик бывшего СССР. Вместо этого в сердце Эриванской крепости в мечете Тепебаши туристам предлагают спиртные напитки, точно также как и в оккупированном Карабахе в мечетях держали свиней. Не лучше ли поступить цивилизованно и вернуть историю собственному народу, устранить все белые пятна, насильно удерживаемые для армян.

Очевидно, что вся эта политика насильственного отлучения народа от исторической правды связана с планами агрессией и захвата территории соседних стран. И таким образом Армения не перекресток мира, как считает Пашинян, а тупик.

Фуад Ахундов

политолог