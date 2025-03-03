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Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)

Политика Материалы 3 марта 2025 01:08 (UTC +04:00)
Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречу с руководителем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри и членами группы.

Как сообщает Trend, данная информация была опубликована в социальной сети дипломатического представительства Азербайджана в Тегеране.

"Посол Азербайджана в Иране А. Ализаде провел встречи с руководителем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри и членами группы, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между группами дружбы", - отметили в пресс-службе посольства.

Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)
Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)
Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)
Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)
Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)
Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)
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