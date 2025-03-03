Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречу с руководителем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри и членами группы.

Как сообщает Trend, данная информация была опубликована в социальной сети дипломатического представительства Азербайджана в Тегеране.

"Посол Азербайджана в Иране А. Ализаде провел встречи с руководителем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри и членами группы, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между группами дружбы", - отметили в пресс-службе посольства.