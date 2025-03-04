Председатель комитета парламента Азербайджана примет участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов 5 марта посетит Санкт-Петербург (Россия) для участия в заседании постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по экономике и финансам.

Об этом во вторник сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса.

Сообщается, что на заседании будут обсуждены проекты специальных частей модельного Налогового кодекса для государств-участников СНГ, а также ход работы над модельными законопроектами «О стратегическом планировании», «О стандартизации», «О лицензировании» и другими.

Кроме того, будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

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