В результате агрессии Армении около 4 тысяч граждан Азербайджана пропали без вести

БАКУ /Trend/ - В результате агрессии Армении 3983 гражданина Азербайджана пропали без вести.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили во время презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

Согласно представленным данным, 3977 из них пропали без вести в Первой Карабахской войне, а 6 - в Отечественной войне. Среди них 3209 - военнослужащие, 774 - гражданские лица.

Из общего числа пропавших 3698 человек – мужчины, 285 – женщины.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.

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