Предлагается создать Независимый механизм сравнения ДНК для идентификации личностей, пропавших без вести между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Предлагается создать Независимый механизм сравнения ДНК для установления личностей, пропавших без вести между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, этот вопрос был отражен Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана в "Оценочном отчете по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP).

"Создание Независимого механизма сравнения ДНК может быть одним из немногих эффективных методов подтверждения идентификации и предоставления результатов семьям", - говорится в отчете.

С помощью этого механизма ICMP может обеспечить научный и беспристрастный процесс, в котором профили ДНК будут сравниваться анонимным и систематическим методом.

"Этот подход защищает процесс идентификации через ДНК от любых заявлений о политическом или национальном влиянии. Если будет установлено соответствие, результаты сравнения будут представлены обеим странам, и судебно-медицинские эксперты и соответствующие агентства смогут принимать обоснованные решения на основе научных данных.

Этот механизм не только позволит семьям всех национальностей найти ответы, но и будет способствовать сотрудничеству и примирению в регионе. Это станет возможностью продемонстрировать приверженность коллективному решению проблемы пропавших без вести как проблемы, выходящей за национальные границы", - отмечается в отчете.

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