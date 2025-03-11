Президент Северной Македонии побывала в Парке Победы в Баку

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова 11 марта посетила Парк Победы в Баку.

Как сообщает Trend, здесь в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Президент Северной Македонии возложила венок к памятнику Победы в парке.

Затем высокой гостье была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Напомним, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.