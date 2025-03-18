Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включены 14 нижеприведенных вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств-членов Организации тюркских государств»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики «Об оценочной деятельности» от 8 декабря 2023 года номер 1052-VIQ;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды»;

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Кодекса Азербайджанской Республики о конкуренции и связанном с этим правовом регулировании» от 8 декабря 2023 года номер 1051-VIQ;

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», «О виноградарстве и виноделии», «О лекарственных средствах» и «О рекламе» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальных услугах» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медиации» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О ветеринарии» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О транспорте» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О профессиональном образовании» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О фельдъегерской связи» (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О Конституционном суде» (второе чтение).

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