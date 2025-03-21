Китайско-азербайджанские отношения стратегического партнерства динамично развиваются, укрепляется политическое взаимодоверие - Си Цзиньпин

БАКУ/ Trend/ - Имею честь выразить Вам сердечную благодарность за поздравительное письмо по случаю Праздника весны. От имени правительства и народа Китая передаю искренние поздравления Вам и всему народу Азербайджана по случаю традиционного праздника Новруз.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

«В настоящее время китайско-азербайджанские отношения стратегического партнерства динамично развиваются, укрепляется политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество в рамках совместного строительства по проекту «Один пояс, один путь», углубляется плодотворное взаимодействие на международной арене.

Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего укрепления традиционной дружбы, углубления взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Азербайджана - счастья и процветания», - говорится в поздравительном послании Си Цзиньпина.