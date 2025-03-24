Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

БАКУ/ Trend/ - Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс Тбилиси – Алматы, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает Trend, причиной стала резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

После поступления запроса кризисный центр аэропорта был мобилизован, наземные службы оперативно скоординированы, и приняты все необходимые меры безопасности. Самолет успешно приземлился в 00:25 по местному времени.

Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования.

При этом, по решению авиакомпании “Air Astana”, отправка рейса до пункта назначения была задержана. Остальные пассажиры были размещены в отеле.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает придерживаться принципа быстрого и профессионального реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения самых высоких стандартов безопасности пассажиров.