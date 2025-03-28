Колониальное наследие продолжает влиять на идентичность и культуру Французской Гвианы - Доминик Монте

БАКУ /Trend/ - Колониальное наследие продолжает влиять на идентичность и культуру Французской Гвианы.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала член Движения за деколонизацию и социальную свободу (Французская Гвиана) Доминик Монте на пресс-конференции, посвященной международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение национальной и религиозной идентичности".

"Франция навязала нам свою государственную радиостанцию, телевидение, школьные программы, свою историю и различные общины. Мы, коренные народы, чувствуем себя потерянными, пытаясь понять, кто мы на самом деле", - отметила Доминик Монте.

Она подчеркнула, что в какой-то момент местные жители начали идентифицировать себя с французами.

"Сегодня в Гвиане существует движение за самоопределение. Мы стремимся осознать свою идентичность, развиваем собственные культурные коды и изучаем нашу историю. Проводятся все больше конференций, посвященных скрытым историям, о которых нам долго не рассказывали", - добавила Д.Монте.