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Завтра истекает срок подачи партиями финансовых отчетов в ЦИК Азербайджана

Политика Материалы 30 марта 2025 17:51 (UTC +04:00)
Завтра истекает срок подачи партиями финансовых отчетов в ЦИК Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Срок подачи политическими партиями в Центральную избирательную комиссию годовых финансовых отчетов за 2024 год истекает 31 марта.

Как сообщает Trend, политические партии обязаны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля каждого года.

ЦИК должен проинформировать министерство юстиции о политических партиях, которые до 1 апреля не представили годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением.

Напомним, что председатель ЦИК Мазахир Панахов поднял этот вопрос на заседании комиссии, состоявшемся 18 марта, и заявил, что необходимо предпринять необходимые шаги.

Отметим, что в Азербайджане государством зарегистрированы 26 партий.

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