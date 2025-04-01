В Азербайджане платежи по исполнению судебных решений будут осуществляться в безналичном порядке

БАКУ /Trend/ - Исполнитель Службы исполнения решений будет осуществлять оплату денежных средств, подлежащих уплате по исполнительным документам, исполнительных сборов, а также расходов, связанных с выполнением исполнительных действий, только безналичным способом.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "Об исполнительной власти", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Кроме того, согласно предложенной поправке в закон "Об исполнительном производстве", денежные средства, выявленные у должника в результате принудительных исполнительных мероприятий, будут изъяты и обеспечено перечисление этих средств на депозитный счет Службы исполнения в течение 1 рабочего дня.

Средства, перечисленные должником на соответствующий депозитный счет Службы исполнения или удержанные исполнительным органом, которые должны быть переданы заявителю, будут перечислены на банковский счет, предоставленный заявителем, в течение 3 рабочих дней.

Расходы, связанные с осуществлением исполнительных действий, перечисляются должником на депозитный счет Службы исполнения в течение 3 рабочих дней на основании платежных документов, подтверждающих осуществление таких расходов в безналичном порядке, и направляются на счета лиц, понесших соответствующие расходы.

Прием и оплата должностным лицом исполнительной власти денежных средств, подлежащих уплате по исполнительным документам, исполнительным платежам, а также оплата расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий, будут осуществляться исключительно в безналичном порядке через депозитные счета Службы исполнения.

Информация о банковском счете, на который будут переведены средства с депозитного счета Службы исполнения решений, будет предоставлена исполнительному служащему заявителем. Если заявитель не предоставил сведения об этом исполнителю, то после поступления на депозитный счет исполнительной службы перечисляемых средств исполнитель в течение 3 рабочих дней уведомит заявителя об этом и выдаст банку распоряжение об отчислении этих средств в его пользу на основании заявления исполнителя. Расходы, связанные с обналичиванием средств, будет оплачивать заявитель. Документы, подтверждающие поступления на депозитный счет Службы исполнения решений и переводы с этого счета, будут добавлены исполнителем к исполнительному производству.

Также, согласно предлагаемым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 манатов за прием наличных средств по исполнительным документам, оплату исполнительных сборов, а также за осуществление наличных расчетов при проведении исполнительных действий, либо за выплату денежных средств взыскателю или должнику наличными.

Отметим, что законопроекты подготовлены с целью осуществления платежей в сфере исполнения решений судебных и иных органов исключительно в безналичном порядке.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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