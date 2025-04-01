В Азербайджане детям, потерявшим родителей или оставшимся без их попечения, по окончании учебных заведений будет выплачено 2600 манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 7 марта 2025 года № 151-VIIQD о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей" и урегулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как сообщает Trend, в соответствии с указом установлено, что полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные частью шестой статьи 5 закона Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

В части шестой статьи 5 закона под "органом (учреждением)" понимается Президент Азербайджанской Республики.

Размер единовременного пособия, выплачиваемого детям, потерявшим родителей и оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по окончании общего образования, профессионального образования, среднего специального образования и высших учебных заведений, установлен в размере 2600 (две тысячи шестьсот) манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики необходимо решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 7 марта 2025 года № 151-VIIQD о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей" и настоящего указа.