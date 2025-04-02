Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Китая в ряде сфер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 апреля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с прибывшей в нашу страну делегацией во главе с Лу Цзаньчао, членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая и заведующим отделом международных отношений ЦК КПК.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Поприветствовав делегацию, спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением отметила высокий уровень взаимоотношений между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой. Было сказано, что наши государства успешно сотрудничают во многих сферах и постоянно демонстрируют взаимную поддержку по вопросам особой важности, в том числе касательно территориальной целостности и суверенитета.

В ходе беседы отмечалась существенная роль визитов на высшем уровне и встреч глав государств в углублении и развитии отношений между нашими странами во всех сферах. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о Совместной декларации о налаживании стратегического партнёрства между нашими странами, о значимости политического диалога высокого уровня, опирающегося на взаимодоверие, а также о роли регулярных контактов между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая в развитии двусторонних отношений. Рассматривались перспективы сотрудничества в экономической, торговой областях, сфере возобновляемой энергетики и других сферах, а также проекты, реализуемые Азербайджаном в рамках инициативы «Один пояс, один путь», которую он поддержал первой из стран региона.

Отмечалось и текущее сотрудничество для развития Среднего коридора, а также то, что открытие коммуникаций в регионе и реализация инициативы «Зангезурский коридор» станут очередным вкладом Азербайджана в инициативу «Один пояс, один путь».

Отмечалось углубление сотрудничества в гуманитарной, научной, образовательной, культурной и других сферах, а также вклад в развитие отношений между нашими странами, вносимый Фондом Гейдара Алиева и Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами – главными движущими силами культурного и гуманитарного обмена между Азербайджаном и Китаем.

Коснувшись важности межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, спикер Сахиба Гафарова отметила, что Милли Меджлис придаёт особое значение укреплению взаимодействия с китайскими коллегами. Над этим с успехом работает рабочая группа по межпарламентским связям с Китаем.

Член Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), руководитель отдела международных отношений ЦК КПК Лу Цзаньчао поделился мыслями о развитии отношений между нашими странами и парламентами, работе, проделанной с момента установления дипломатических отношений, а также выдающемся вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в этот процесс, совместной деятельности в реализации инициативы «Один пояс, один путь», переходе к "зелёной" экономике и перспективах развития двустороннего сотрудничества.

Было сказано, что связи между Коммунистической партией Китая и партией «Ени Азербайджан» играют особую роль в развитии двусторонних отношений и важны для обмена опытом и укрепления солидарности перед лицом глобальных вызовов в сфере безопасности. Лу Цзаньчао поблагодарил Азербайджан за поддержку политики «Единого Китая» и прокомментировал перспективы сотрудничества между нашими странами и парламентами.

Во встрече принимали участие заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» и руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов, депутаты Милли Меджлиса и другие официальные лица.