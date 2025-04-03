Обсуждено расширение партнерства Азербайджана и Монтенегро в сфере "зеленой" энергии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился 3 апреля с государственным секретарем министерства иностранных дел Монтенегро Перишей Кастратовичем.

Как сообщили в четверг Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече обсуждались нынешнее состояние и перспективы сотрудничества двух стран, возможности развития двусторонних и многосторонних отношений, а также региональная и международная ситуация.

Была отмечена важность взаимных визитов и контактов, в том числе использования механизма политических консультаций, а также межпарламентских связей в плане обсуждения развития сотрудничества между странами и возможностей задействования имеющегося потенциала в этом направлении. Подчеркнуто, что имеются благоприятные условия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро, в частности в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, туризма и гуманитарном направлении. В этой связи было подчеркнуто значение расширения партнерства в области "зеленой" энергии.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о мерах по борьбе с минной опасностью, которая практически ежедневно угрожает жизни и здоровью наших граждан.

Государственный секретарь Монтенегро был проинформирован о нынешнем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирного урегулирования. Было подчеркнуто, что в результате двусторонних переговоров, инициированных нашей страной, был согласован текст мирного договора, однако основные препятствия для подписания договора, в частности территориальные претензии к нашей стране в конституции Армении, все еще не устранены.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монтенегро. Политические консультации с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра Эльнур Мамедов, а со стороны Монтенегро - государственный секретарь Периша Кастратович, говорится в сообщении ведомства.