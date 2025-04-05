В штаб-квартире ООН обсудили проблему минной угрозы на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 апреля постоянное представительство Азербайджана при ООН совместно с Центром анализа международных отношений Азербайджана провели в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке брифинг на тему "Сохранение жизней благодаря гуманитарному разминированию в Азербайджане", сообщает Trend со ссылкой на постоянное представительство.

Открывая мероприятие, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН, посол Тофиг Мусаев подчеркнул серьезное влияние тридцатилетней армянской оккупации 20 процентов азербайджанских территорий на минную опасность и важность совместных усилий по устранению минной угрозы.

Затем была продемонстрирована серия коротких видеороликов, демонстрирующих инициативы Азербайджана по разминированию, подчеркивающих масштабы загрязнения и острую необходимость международной поддержки в усилиях по разминированию.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев выступил с презентацией, в которой раскрыл масштабы минной угрозы, оставшейся на оккупированных ранее территориях Азербайджана после армянской оккупации. Он также рассказал о предпринимаемых правительством мерах по нейтрализации угроз, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами. В своём выступлении он предоставил информацию о деятельности Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и подробно остановился на инициативах, реализуемых как на национальном, так и на международном уровнях.

В панельной дискуссии приняли участие заместитель директора Службы ООН по разминированию Рита Гунарати Лубис, начальник Управления по военным и политическим вопросам министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Анар Муталлимов, руководитель Кризисного бюро ПРООН Девананд Рамия, исполнительный директор Института наследия Маршалла Элиз Беккер и др.

По итогам дискуссий своими мнениями по теме поделились послы и представители постоянных миссий Италии, Камбоджи, Пакистана, Никарагуа, Турции, Лаоса, Венесуэлы, Норвегии, Хорватии и Колумбии, а также постоянный наблюдатель Организации исламского сотрудничества.