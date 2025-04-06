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Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)

Политика Материалы 6 апреля 2025 14:30 (UTC +04:00)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Пребывающая с рабочим визитом в Республику Узбекистан спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой.

Как передает Trend, на встрече было засвидетельствовано удовлетворение успешным развитием двусторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Израилем. Особо отмечалось текущее широкое экономико-торговое и энергетическое сотрудничество. Также была подчёркнута исключительная роль визитов и встреч высокого уровня в развитии двусторонних отношений.

В ходе беседы было заявлено, что связи между законодательными органами способствуют развитию отношений между странами. Подчёркнуто, что взаимные визиты и конструктивный диалог способствуют дальнейшему углублению сотрудничества.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова говорила о прочно укоренившихся в Азербайджане традициях толерантности и мультикультурализма. По её словам, в стране представители различных общин, включая еврейскую, живут в атмосфере мира, спокойствия и взаимопонимания. Между азербайджанцами и евреями существуют традиционные, исторически сложившиеся дружественные отношения.

Также было отмечено, что азербайджанская диаспора в Израиле и наши соотечественники еврейского происхождения, проживающие в этой стране, вносят значительный вклад в развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Израилем.

Спикер Кнессета Израиля поблагодарил правительство Азербайджана за сохранение и развитие ценностей мира и сосуществования. Он выразил удовлетворение существующими отношениями между Израилем и Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по иным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)
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