Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Пребывающая с рабочим визитом в Республику Узбекистан спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой.

Как передает Trend, на встрече было засвидетельствовано удовлетворение успешным развитием двусторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Израилем. Особо отмечалось текущее широкое экономико-торговое и энергетическое сотрудничество. Также была подчёркнута исключительная роль визитов и встреч высокого уровня в развитии двусторонних отношений.

В ходе беседы было заявлено, что связи между законодательными органами способствуют развитию отношений между странами. Подчёркнуто, что взаимные визиты и конструктивный диалог способствуют дальнейшему углублению сотрудничества.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова говорила о прочно укоренившихся в Азербайджане традициях толерантности и мультикультурализма. По её словам, в стране представители различных общин, включая еврейскую, живут в атмосфере мира, спокойствия и взаимопонимания. Между азербайджанцами и евреями существуют традиционные, исторически сложившиеся дружественные отношения.

Также было отмечено, что азербайджанская диаспора в Израиле и наши соотечественники еврейского происхождения, проживающие в этой стране, вносят значительный вклад в развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Израилем.

Спикер Кнессета Израиля поблагодарил правительство Азербайджана за сохранение и развитие ценностей мира и сосуществования. Он выразил удовлетворение существующими отношениями между Израилем и Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по иным вопросам, представляющим взаимный интерес.