Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Израиля о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - 8 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился в Абу-Даби с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональная и глобальная ситуация.

"Были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах, отмечена роль Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль.

Стороны также подчеркнули важность усиления обмена опытом в сферах высоких технологий, здравоохранения и образования.

Еще раз было отмечено, что Азербайджан поддерживает установление мира и стабильности в Ближневосточном регионе, в том числе процесс мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе норм международного права.

Израильская сторона также была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, об усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

13:30

В рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице Г.Саара в социальной сети Х.

"Состоялась плодотворная встреча с моим другом Джейхуном Байрамовым. На этот раз министр иностранных дел Азербайджана принял участие в конференции MEAD в Абу-Даби, где обсуждался широкий спектр вопросов. Отношения с Азербайджаном расширяются и охватывают стратегический, дипломатический, экономический, энергетический и другие аспекты. Мы будем продолжать их укреплять и развивать!", - говорится в публикации главы МИД Израиля.

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